Cáncer – Martes 4 de junio de 2019: conoces nuevas personas, se amplía tu horizonte sentimental

Mercurio, planeta de las comunicaciones está entrando en tu signo y se auguran días muy armónicos, llenos de inspiración y de premoniciones. No te impacientes aunque notes que ciertos asuntos tardan más que otros en solucionarse pues ahora con planetas retrógrados esto suele suceder. Has entrado en un ciclo donde tendrás sueños reveladores y mucha claridad para entender reacciones ajenas. Tendrás una gran oportunidad de vivir una noche de amor profundo, como la has venido soñando desde hace tiempo.