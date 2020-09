Cáncer - Martes 15 de septiembre del 2020: vas a destacarte por ser previsor

Gracias a las cosas que has aprendido debido a una situación urgente en el mundo, la energía lunar te ha favorecido para que seas más precavido con las decisiones que tomas. No son tiempos tan amables como quisieras, pero para ti será la oportunidad perfecta para probarte como una persona mejor organizada.

Pronóstico del día : la combinación de energías hace que a veces te vuelvas un tanto distante de los que quieres, sobre todo la carta regente. Al tratar de ser más previsor, puedes ser obsesivo y no necesariamente amable con los que van contra tus ideas. Intenta ser más consciente de lo que te rodea para que no sientas rechazo a corto plazo.



AMOR

Tomas demasiado tiempo para invertirlo en situaciones que te generen apego, por más que has hecho de todo un poco para poder lograr mejores resultados en cada uno de tus pasos, lo que otras personas logran sobre ti, te hace sentir, particularmente más sensible que antes. Detestas que alguien te contradiga, por eso no ves con claridad, no todos son tus enemigos, pero tienes la mala costumbre de estar a favor de quienes no son confiables.