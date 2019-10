Cáncer – Jueves 31 de octubre de 2019: sigue esa corazonada que te conducirá al corazón de esa persona

Estás sintiendo una especie de premonición, algo así como una corazonada que te está indicando de una forma sutil que el amor no se ha ido de tu vida ¡al contrario!

Amor El amor es una realidad presente en tu vida que cada día se expresa de diferentes formas y modalidades. Esa persona que pensaste te era indiferente ahora empieza a ocupar el centro de tu atención y tu vida afectiva en general, sigue esas intuiciones cancerianas que te están conduciendo a su corazón, no vaciles más.

Trabajo

Es posible que tengas que terminar algo que otros no hicieron bien. No te quejes ni lamentes, hazlo y luego, con calma aclara los puntos con quienes deben ser aclarados y no te pongas a comentar con terceros en tu centro de trabajo pues con Mercurio retrógrado debes evitar las malas interpretaciones.