Cáncer – Jueves 24 de octubre de 2019: encuentras el justo medio en todo, particularmente en el amor

Esto es muy interesante pues si no tienes una relación amorosa en estos momentos indica la posibilidad de algo bastante estable, particularmente ahora que tienes a tu regente, la Luna, en el elemento tierra lo cual sacan a flor de piel esa parte tierna y sensible que atrae el amor a tu lado.

Amor Debes ser cauto para no dejarte llevar por apariencias ni juzgar de una forma emocional a quien se te está presentando ahora en tu vida particularmente si te dice que no tiene compromisos, pero lo hace de una forma oculta o sospechosa.

Salud Hay una influencia astral beneficiosa en tu signo canceriano que aumenta tus facultades naturales para la regeneración y curación. Escucha la voz de tu intuición y no cometas imprudencias porque si mantienes un buen ritmo no tendrás problemas.

Trabajo

¡Cuadratura de tu regente, la Luna con Marte! Existen muchas probabilidades de que surja una situación imprevista en tu trabajo que te pueda causar ansiedades, pero no lo tomes como algo definitivo sino simplemente analízalo y no reacciones de manera exagerada porque no conviene.