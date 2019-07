Cáncer en julio de 2019: tiempo de alegrías, una nueva vida

Durante estos días estarás en un marco mental propicio que activa tu estupenda intuición, tu sexto sentido y tu buena disposición, pero debes tener cuidado porque podrías estar poniendo tu interés en una persona que tiene compromiso, y esto te afectaría. No se trata de estar desconfiando de todos sino de ser realista sin perder tampoco esa frescura que caracteriza el amor.

Amor Es el mes ideal para la reconciliación porque la atmósfera que te rodea es positiva. Si recientemente discutiste con tu pareja, hubo problemas o pleitos en tu relación o algo similar, en esta etapa de cumpleaños podrás respirar con tranquilidad porque todo se soluciona, no importa que Mercurio esté retrógrado, tú superarás los obstáculos.

Salud No hay problemas asociados con tu salud, pero si dificultades relativas a la forma en que estás alimentándote durante este ciclo. Debes tomar más seriamente tus horas de almuerzo y comida y no hacerlo simplemente para satisfacer un gusto.

Dinero y fortuna

Durante este mes de julio tienes tu capacidad intuitiva de tu parte y tus decisiones son acertadas, pero no exageres y peques de exceso de optimismo. Mantén la prudencia. Tus ideas son claras y precisas sobre todo si piensas comprar o vender algo para tu negocio. No obstante, como Mercurio estará retrógrado debes extremas tus precauciones para no errar a la hora de tomar tus resoluciones.