Cáncer – Domingo 3 de noviembre de 2019: la Luna acuariana amplía tus horizontes

No te desesperes porque si muestras demasiada insistencia el resultado sería contraproducente. No te conviene exagerar nada ni precipitarte particularmente mientras tengas a tu regente, la Luna, en tránsito por el elemento aire.

Salud La ansiedad suele causar palpitaciones y dolores en el pecho. Si es tu caso no te atormentes innecesariamente suponiendo padecimientos asociados con el corazón.

Un ex compañero de trabajo que ocupa una buena posición en otra empresa, y con quien siempre te has llevado relativamente bien se te acerca para proponerte algo muy interesante. No le desestimes, pero mientras Mercurio esté retrógrado sé muy prudente.