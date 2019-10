Cáncer – Domingo 27 de octubre de 2019: tu vida se consolida en el plano amoroso

Debes ser prudente con tus gastos y tus expresiones de índole sentimental. Cuidado con tus relaciones con los suegros y parientes políticos porque si se meten demasiado en tu vida podrían llegar a perjudicarte. No dejes que la emoción sea tu guía. Así podrás encontrar respuestas sensatas. Aunque las cosas te parezcan muy difíciles y complicadas, todas tienen solución.

Amor En este domingo previo al novilunio, la conjunción de tu regente la Luna con el Sol, entenderás muchas cosas que antes no comprendías. ¿Hubo peleas? Entonces a intentar hacer las paces de una forma estupenda.



Salud

No hagas algo que atente contra tu salud y no actúes de manera irresponsable si tienes que someterte a un régimen médico estricto porque la mayoría de las veces los problemas los causas tú mismo al no hacer las cosas como debes hacerlas.