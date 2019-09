Cáncer – Domingo 22 de septiembre de 2019: lo que pensaste era imposible, ahora deja de serlo

¡Cuidado con las cuadraturas de la Luna, canceriano! Hoy, vísperas del equinoccio de septiembre, tu regente está a 90 grados del Sol, de Mercurio, de Venus, de Chirón, pero ¡que no cunda el pánico! La energía del equinoccio, los tránsitos directos de Venus y Marte compensan la balanza.

Este domingo notarás cómo los inconvenientes del pasado no tienen que convertirse en obstáculos en tu vida presente, pero eso lo decides tú. ¡Deja atrás esas inquietudes y resquemores los cuales solo entorpecen tu felicidad y no tienen nada que ver con la sensibilidad de tu signo canceriano!

Vive con intensidad tu realidad y no la eches a perder. Hay gente a tu alrededor empeñada en complicarte la vida. No dejes que sus malas influencias y vibraciones te causen problemas y perturben tu tranquilidad.

No te apresures a tomar ninguna decisión hasta que no tengas tu cabeza fría y puedas pensar mejor. Aplica tu experiencia y no tendrás problemas.