Cáncer – Domingo 2 de junio de 2019: dispondrás de una reserva extra de energía y alegría

Noticiero astrológico: la Luna, que es tu regente, entró en Géminis con la vibración numerológica del número dos. Los planetas Júpiter y Saturno, así como los planetoides Ceres y Plutón están retrógrados.



No te dejes abatir por una persona llena de problemas, complejos y frustraciones que se te va a acercar tratando de contagiarte con sus quejas. Atiéndela con simpatía, pero no te involucres en sus manejos, Cáncer. Este es un fin de semana feliz, no tienes por qué permitir que te roben tu energía con lamentaciones y quejas.

Tus ideas fluyen a tu mente muy afiladas y debes diferenciar las que tienen base real de las suposiciones, solamente así tomarás buenas decisiones. Este es tu domingo de las resoluciones inteligentes acentuado ahora por el tránsito de tu regente, la Luna, en el juvenil y ágil signo geminiano.

Amor

Se presentarán circunstancias que demandarán de ti mucha paciencia para vencer obstáculos sentimentales, pero lo lograrás. En estos próximos días cuando ocurra la conjunción de tu regente, la Luna, mañana lunes 3, se abrirán nuevos caminos sentimentales en tu vida, canceriano.

Salud

Un ayuno prolongado puede causar más mal que bien si cuando lo terminas no sabes cómo reiniciar tu régimen alimenticio natural. Antes de hacer algo que desconozcas infórmate bien y no vayas a hacer las cosas de forma precipitada.

Trabajo

Tu disciplina y tesón serán los factores claves que te permitirán ascender en tu empresa y al mismo tiempo darte el equipamiento necesario para solicitar un cambio positivo tanto de horario como de salario, o condiciones de trabajo.

Dinero y fortuna

No te dejes arrastrar a negocios poco productivos siguiendo las ideas de quienes solamente están pensando en ilusiones y no ponen los pies sobre la tierra para los asuntos prácticos de la vida. Tu signo es muy intuitivo y lograrás tus objetivos. No olvides nunca la clave de la ecuación: la cabeza en lo alto para las cosas sublimes, pero los pies bien plantados sobre la tierra para las cosas prácticas.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este domingo: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: las buenas ideas que te están llegando ahora con el tránsito de tu regente por el signo geminiano.

Tendencia peligrosa de hoy domingo en tu signo Cáncer: dejar que un toque de nostalgia te invada.

¿Qué debo evitar?: los recuerdos tristes, las ideas derrotistas y pesimistas.



Predicción de pareja para hoy domingo

La mejor relación de hoy: este domingo te van muy bien las cosas son los demás signos de agua y también con los de tierra.

La relación más tensa: evita las discusiones con nativos de Aries, Leo o de Acuario.

Tu compatibilidad actual: estás bien auspiciado y encantador, atraes a todos, aunque en menor medida a los signos Leo y Acuario.

Si estás soltero o soltera: ahora que cuentas con la energía de tu regente, la Luna, en un tránsito por un signo elocuente y locuaz no te limites, si te sientes atraído hacia esa persona no te lo guardes, no calles.





