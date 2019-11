Cáncer – Domingo 17 de noviembre de 2019: tu regente, la Luna, activa amores dormidos

Ponle punto final a una falsa amistad si está en juego una relación amorosa. Si tu pareja es estable y no tienes quejas, no permitas a una intromisión ajena afectarla con sus comentarios críticos, y sobre todo no dejes que nadie te juzgue ni discutas por cosas pequeñas. ¡Nada de desalentarte por un contratiempo! Quienes te observan de cerca están conscientes de tu valor y capacidad como empleado y trabajador y estás a las puertas de un salto cualitativo, Cáncer.