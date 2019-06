11 de junio | Lo que deseas pronto estará en tus manos

Hoy martes 11 de junio de 2019 tenemos a la Luna en tránsito por el signo de Libra en la vibración numerológica del dos, la de la pareja, la compañía. Los planetas Júpiter y Saturno así como los planetoides Plutón y Ceres están retrógrados Esa puerta que estuvo cerrada se abrirá. No te impacientes, lo que deseas pronto estará en tus manos.

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario hay un tránsito planetario del planeta Venus que tiende a que te vuelvas demasiado derrochador. No exageres en tus invitaciones sociales porque el dinero que estás guardando para realizar una compra importante y necesaria podría esfumarse en medio de comidas, bebidas, regalos y fiestas. Hazlo todo, pero con prudencia y sensatez. Podrías estar cayendo víctima de tus propios recuerdos y si insistes en seguir viviendo en el pasado no podrás disfrutar la felicidad que hoy está tocando a tus puertas. Una persona que hace tiempo no ves estará tratando de comunicarse contigo.





Júpiter, el gran benefactor, se acerca a la Tierra Cargando galería



Si tu signo es del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio, se acerca tu momento feliz. Hay un despertar de tus emociones y posiblemente estés pensando mucho en alguien ausente, una persona que hace mucho no ves pero que te está enviando mensajes subliminales que te están llegando en sueños. Comunícate con ella, no dejes pasar esta ocasión promisoria. El éxito laboral es constante y cualesquiera sean las nuevas obligaciones o deberes en que te veas envuelto lograrás resolverlos de manera satisfactoria. No obstante, aparta tiempo dentro de tu apretada agenda para atender a tu familia y pareja, no los descuides.

Si tu signo pertenece al elemento aire, Géminis, Libra o Acuario, este es un martes de detalles y deberás tomar cuidado extremo con todo para no obviar cuestiones importantes asociadas con dinero y pagos. Podrías dejar olvidada una llave o una bolsa o cartera con documentos. Concéntrate y atiende lo que haces para evitar pérdidas innecesarias. Surgen varios cambios en tus planes y proyectos económicos pues todo es posible este día y durante el resto del fin de semana. Aprovecha bien estas oportunidades y aumentarás tus ingresos. No insistas en conservar lo que ya no merece la pena como un empleo que te mantiene estancado o una relación sentimental o social que no te conviene en este ciclo dos que estamos viviendo.

Ritual para cargarse de energía



Finalmente, si tu signo es del elemento agua, Cáncer, Escorpión o Piscis, lánzate a nuevos retos si tu trabajo actual no te place. Todo puede cambiar positivamente si te lo propones. Lo importante es concentrarte en tus asuntos familiares y disfrutar este martes feliz de amor con los tuyos. Una cuestión engorrosa entre tú y tu pareja se resuelve de forma magnífica con la influencia lunar presente en tu horóscopo y las próximas semanas de este mes de junio serán excelentes en ese sentido. El éxito te sigue y debes aprovechar esta buena racha que está tocando tu vida para sacar adelante esos planes de trabajo los cuales hasta ahora has venido posponiendo y avanzar concretamente en tus tareas. Estrenarás empleo nuevo o responsabilidad nueva muy pronto. Una persona que te debe dinero rehúsa pagar y deberás acudir a otros medios para lograr resultados. En todo momento mantén tu clase, circunspección y tono elegante y educado pues en esa manera de actuar estará tu ventaja.

Y para que sepas más al respecto entra ahora mismo en la página de Univision Horóscopos y busca tu signo con las predicciones para hoy martes.