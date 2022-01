Entre lágrimas Violeta Isfel revela que fue diagnosticada con depresión: “Me costó trabajo aceptarlo

La depresión es un trastorno mental que si no se atiende a tiempo, puede tener un fatídico final y la actriz esta consciente de ello, ya que recientemente reveló en una entrevista la experiencia que ha tenido en este tema. “ Yo he visto suicidios por depresiones severas, entonces para mi fue una llamada de alerta enorme y dije ‘no me voy a dejar’. En mi casa el tratamiento fue de herbolaria, todavía no me llevaron a medicamentos controlados porque no he llegado hasta allá. Me costó trabajo aceptarlo”, declaró para el programa hoy.