Tras una crisis por su apariencia, Violeta Isfel reflexiona y se muestra al natural

“ Perdóname si te juzgue.

Perdóname si te exigí de más.

Perdóname si me atreví a creer que la apariencia es de lo más importante.

Perdóname si no pude valorar todo lo qué haces y resuelves para ser mejor cada día y sacarnos adelante.

Perdóname si me atreví a llamarte gorda y permitir que otros lo hicieran sin defenderte y callar; para después llenarte de culpa y atreverme a hacerte responsable por no lograr lo que según el mundo, dice debes y tienes que ser: “ETERNAMENTE FLACA Y JOVEN”

Perdóname por no atreverme a mirarte a los ojos y olvidar decirte que eres hermosa, admirable y un pedacito de la divinidad misma, ese es mi trabajo y lo olvide, por favor perdóname.

Perdóname por decirte que no eres sexy.

Perdóname por atreverme a minimizar a la DIOSA que eres.

Perdóname por abrazarte y apapacharte menos.

Perdóname por olvidar que te amo y todo lo que eres hoy lo lograste TÚ.

¿Me perdonas?

TE AMO ❤️ no estás sola, aquí estoy para ti siempre.

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS por tanto.

Atentamente VIOLETA ISFEL"