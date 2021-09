Entre lágrimas, Violeta Isfel habla del tratamiento de fertilidad al que se ha sometido

Violeta Isfel es la actriz que interpreta a ‘La Cuquis’ en la serie de comedia Lorenza, Bebé a Bordo y aunque en la ficción es una experta para dar consejos a las mamás primerizas, en la vida real el panorama es muy distinto. Recientemente la actriz de 36 años habló de la difícil etapa que está viviendo a causa de un tratamiento de fertilidad.

Violeta Isfel se convirtió en mamá por primera vez cuando tenía 18 años; sin embargo, nunca imaginó que 18 años más tarde, la posibilidad de ser mamá por segunda ocasión sería todo un desafío. Hace algunos días, la actriz rompió en llanto en el programa ‘Mamá Dice’ al hablar de la difícil etapa que está viviendo para poder convertirse en mamá.

“Ay perdón. Me está costando mucho trabajo, no sabes cuánto. Las hormonas me tienen loca, no entiendo nada. Me veo al espejo y no he podido verme al espejo diciendo: ‘esta mujer eres y ve todo lo que has recorrido’”, mencionó entre lágrimas.



En tanto que, la sexóloga que estaba presente explicó que la actriz estaba bajo un tratamiento de fertilidad. A su vez, comentó que el estado anímico de Violeta Isfel era normal, ya que éste era efecto de la administración de hormonas para la fertilización.

Omar Isfel, primogénito de la actriz, nació el 27 de diciembre de 2003. ¡Mira el gran parecido entre ellos!

Visiblemente afectada por la situación, la actriz aseguró que estaba consciente de que su metabolismo era diferente al que tenía hace 18 años cuando tuvo a su hijo Omar. “ No sólo pasa cuando acabas de ser mamá, o sea, yo fui mamá hace 18 años. Es un momento en mi vida en donde ya tengo 36 y obviamente el metabolismo es otro, tus hormonas son otras, me dan unos bochornos en la noche que no entiendo”.

