Vadhir y Aitana crean dueto musical al ritmo de ‘Dance Monkey’

Con más de 4 millones de reproducciones y más de 400 mil likes, la mancuerna musical ha enternecido las redes sociales, algunos de los comentarios que han recibido destacan el nivel de interpretación de Aitana, mientras otros señalan la conexión entre ellos y la forma en la que Vadhir mira a su hermana menor: "Me emocioné al máximo y de ver como siente la canción cierra sus ojitos lindisimas la hermosa aitana", "Y fue así como Aitana Derbez entro al medio", "No se por qué me da tanta nostalgia, divinos juntos", "Me encanta esa mirada de Vadhir, enamorado profundamente de su hermanita", comentaron algunos internautas.