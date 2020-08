Vadhir cambia de look y apuesta por una cabellera rubia

Después de una ruptura amorosa y una larga cuarentena, Vadhir Derbez decidió reinventarse y apostar por un drástico cambio de imagen. Como ya es costumbre, el joven actor y cantante decidió compartir a través de su canal de Youtube, cada detalle de su transformación.

A sus 29 años, el hijo de Eugenio Derbez ha experimentado distintos estilos al vestir, pero nunca se había atrevido a cambiar su oscura cabellera. Al inicio del video, Vadhir confesó que se había dejado crecer el cabello durante un largo el tiempo, pero al retomar actividades, varias personas comentaron con su look no era el mejor. “ Todo mi equipo de trabajo y otras personas me dijeron que me veo demasiado señor con este look, así que lo voy a cambiar y lo voy a tratar de hacer distinto”.

Con los nervios a flor de piel, Vadhir se sometió a un riguroso corte de cabello, manicure y algunas pruebas. Incluso, experimentó un poco al teñir su barba. En su segundo día de transformación, la incertidumbre aumentó, ya que nunca se había arriesgado a teñirse el cabello. “Estoy nervioso, la neta porque me van a hacer todo un cambio de look, nunca en la vida me he pintado el pelo”.

El antes y después de Vadhir Derbez, el niño fresa de Vecinos Cargando galería



Decidido a la aventura, Vadhir apostó por unos efectos‘Babylights’ en tono rubio platinado, sin tener la seguridad del resultado, ya que su cabello natural es muy oscuro. “Creo que por primera vez me siento como la típica señora de salón”, comentó entre risas.

Sorprendido por el resultado y su nueva apariencia, Vadhir presumió su nueva imagen durante una sesión de fotos. Con más de 100 mil reproducciones, los comentarios de sus fans no se hicieron esperar.“ La verdad es que te quedó muy bien, resaltan mas tus ojos”, “Quiero ver la opinión de tu familia jajaja Eugenio y demás”, “Personalmente creo que los cambios son buenos, así que felicitaciones por el cambio Vadhir”, “Todo te queda bien, estás divino”, entre otros.

Por otro lado, utilzó su cuenta de Instagram para publicar un par de fotografías y presumir el resultado de su nueva imagen. "Nunca me había atrevido a hacer algún cambio tan radical de look por nervio o miedo. Pero creo que es momento de reinventarme y hacer cosas una vez mas, fuera de mi zona de confort. Así que me atreví a pintarme el cabello (hay video de Youtube jajaja) espero les guste mucho! Y a quien no, pues me vale reverenda ❌jajajaja Los Amo a todos y disfruten esta etapa que no sabemos cuanto dure".