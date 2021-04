Regina Blandón está en busca de un cambio de look y pide la opinión de sus fans

Uno de los pasatiempos favoritos de Regina Blandón es interactuar en redes sociales, por lo a través de éstas decidió abrir el debate sobre su nueva y ficticia apariencia. “Hashtash soy bai-la-rina. Me quiero pintar el pelo así. Se vería chido, ¿sí o no? Voten: #nomiciela #símiciela” . En tan sólo unas horas, la publicación en su cuenta de Instagram ha generado más de 200 mil 'me gusta' y miles de comentarios en apoyo a este atrevido cambio de imagen.



Anteriormente Regina Blandón dio de que hablar al compartir su opinión respecto a los altos estándares de belleza y la experiencia que ha tenido por intentar cumplirlos. “ Cuando tengo un casting, lo primero que pienso en automático (y no es superficialidad, son años de operar así) es: “qué me voy a poner para que no se me vea alguna “lonja””, en vez de pensar en lo que más me pinches gusta hacer que es actuar”.