Regina Blandón se tiñe las cejas de colores y arrasa en redes sociales

Junto a esta imagen, la actriz recordada por interpretar a Bibi P. Luche compartió su postura ante la serie de reacciones que ha recibido por su imagen. “ Y así se ven rosas y diario se cambia de color. Respuesta a las preguntas: son por chamba, pero, aunque no lo fueran, ultimadamente, pos vale madre, ¿no? Jajajaja . Los consejos de “no lo vuelvas a hacer” “qué horror” y “te ves muy extraña, no me gusta” los estoy apuntando en mi máquina de escribir invisible, gracias.