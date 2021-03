“Todos tenemos que alzar la voz”: Regina Blandón confiesa que sufrió acoso sexual en su niñez

“Como a los 6 años sufrí un caso de abuso sexual que no pasó a más porque justo el sistema de justicia tampoco lo permitió. Mis papás no quisieron ‘que ella se pare en un juzgado o en donde sea a declarar algo, como revivir y demás, porque era muy pequeña”

Antes de cualquier especulación, Regina aclaró que el abusador no fue un integrante de su familia: “ No era un miembro de mi familia, pero era alguien que trabajaba en la casa en la que vacacionábamos ”, relató.

"(...) Gracias a las que salieron a marchar en todos lados, a las que estuvieron en Palacio Nacional, alzando la voz fuerte en nombre de las que ya no pueden hacerlo, de las que nos faltan y en nombre de las que no pudimos estar ahí físicamente, pero que estuvimos y seguimos estando en “sororo rugir de amor” todo el tiempo. Qué impotencia que no nos protejan como a los monumentos, pero nos cuidamos entre nosotras. Se va a caer, lo estamos tirando. Alcancé a estar presencialmente un poco hace rato. Imposible no sentir la piel enchinarse cada vez que se oye “Canción Sin Miedo” en voz de tantas y por todos lados (...) Nos sembraron miedo, nos crecieron alas", publicó junto a una serie de fotografías.