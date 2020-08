“No me gusta vestirme de rosa”: Regina Blandón sorprendió a sus fans con esta fotografía

Si hay algo que caracteriza a Regina Blandón es su estilo al vestir, ya que complementa perfecto con su desenfadada personalidad. Jeans rotos, playeras, chamarras de mezclilla y colores neutros son básicos en su armario, pero como en todo siempre hay una excepción y en esta ocasión, la actriz se salió de su zona de confort al vestir prendas en color rosa, el cual confesó que no le gusta.



Con más de 180 mil 'likes', usuarios de la red social reaccionaron con halagos y la clásica pregunta ‘ ¿Por qué no eres una niña normal?’, ya que el rosa es considerado un color femenino y del gusto de muchas mujeres. “ Si que eres rara Bibi, porqué no eres una señorita normal”, “A mí parecer te queda muy bien el rosa”, “Eres tan hermosa, talentosa, bella, inteligente ¿Por qué no eres una mujer normal?” y “Te ves hermosa”, fueron algunos de los comentarios que recibió.