Familia de Octavio Ocaña recibió el galardón póstumo ‘Trilogía de Oro’ por su legado artístico: "Ahora eres un ángel"

“ Por tus 16 años de legado artístico y LOS QUE TE FALTARON. Ayer recibimos este reconocimiento a tu carrera mi rey uno más a tu colección de los tantos que tenías que ya ni te cabían por poco vuelves tu casa un museo ya que eras un grande. Hoy lo sigues siendo, pero ahora brillas en el cielo . No existe un solo día en el que no nos hagas falta, un gran orgullo este Galardón a tu carrera y el pequeño homenaje que se te pudo realizar en tu memoria, recordándote con toda el alma y el corazón no solo nosotros sino toda la gente que siempre te admiro como ser humano y artista”, expresó.