¿Cómo le fue a Octavio Ocaña en su verdadera pasión, el fútbol?

"Me gusta hacer bien mi trabajo como actor. Pongo todo mi esmero, pero lo que en realidad me fascina es el fútbol. No sé, es algo que no puedo evitar, es una afición tan intensa que aceptaría continuar por el resto de mi vida aún sin dinero de por medio. Interpretar es un 'hobbie', pero el fútbol es mi pasión, lo que me hace feliz y sentirme satisfecho", fue su comentario a la agencia Notimex.