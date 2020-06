Eugenio Derbez confiesa que Consuelo Duval fue un accidente en ‘La Familia P. Luche’

“Tú y yo nos conocimos en el 2000. Me acuerdo de que llegué y que tenía 10 años, mientras que todas las demás niñas tenían entre 15 y 16. Entonces yo dije: ‘Eugenio no se acordó que yo era más chiquita’ y me sentí horrible. Pero esa noche, Gus Rodríguez le habló a mi madre y le dijo que había quedado”, recordó.

“Te voy a contar esa historia porque está súper interesante. Para el sketch de escena viene Dacia Arcaráz y en eso me dicen que no puede llegar que tuvo un contratiempo, pero me dicen ‘ya le hablé a Consuelo Duval’, ¿qué opinas? Mmm… pues si es lo único que hay, pues ni modo (entre risas). No pues le digo que está bien ‘perfecto, pues si no pudo Dacia, tráete a Consuelo. Llegó, a Consuelo obviamente nunca le dijimos y se quedó. Resulta que el sketch lo hicimos y funcionó muy bien (…) y ya cuando íbamos a hacer la serie, fue cuando hicimos el casting de toda la familia”, concluyó.