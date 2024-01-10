El Junior: El Mirrey de los Capos y Pena Ajena llegarán los fines de semana a Galavisión

El Junior: El Mirrey de los Capos y Pena Ajena en Galavisión

De la cartelera de ViX a la de Galavisión llegarán las series El Junior: El Mirrey de los Capos y Pena Ajena. El primero de estos títulos estará disponible a partir del sábado 27 de enero a las 9P/8C y el segundo a partir del domingo 28 de enero a las 9P/8C.

Las opciones de entretenimiento de Galavisión aumentan este nuevo año con estas dos series originales de ViX y de las cuales podrás ver un capítulo cada semana y divertirte con sus tramas y ocurrencias.

De qué trata El Junior: El Mirrey de los Capos, serie de ViX que llegará a Galavisión



Esta serie, protagonizada por Diego de Erice (La Casa de los Famosos México) y María Fernanda Yepes, es una comedia que se burla de las denominadas narcoseries, que te atrapará de principio a fin.

Narra la historia de un mirrey, Emilio Quintana, un joven actor que busca la fama y que es ‘levantado’ y presentado ante el líder de uno de los cárteles más importantes de México, para descubrir que es su hijo ilegítimo. Así, de un día a otro, el joven terminará siendo líder de un grupo criminal. Descubre todas las situaciones a las que se enfrentará este personaje a partir del sábado 27 de enero a las 9P/8C en Galavisión.

El Junior: El Mirrey de los Capos está integrada por 16 episodios y puedes verlos también por ViX .

De qué trata Pena Ajena, serie de ViX que Galavisión transmitirá los domingos



La serie estelarizada por Adrián Uribe (De Noche Pero Sin Sueño) y Mónica Duarte (40 y 20). Narra la historia de Jesús, quien tiene el peculiar y extraordinario talento para causar pena ajena ante cualquier situación, y Nuria, su esposa, quiere ser madre y siente estar contagiada de la forma de ser de su marido.

A partir del domingo 28 de enero a las 9P/8C disfruta de Pena Ajena, producción que cuenta con las actuaciones especiales de Manuel Ojeda, Adal Ramones, María Rojo, entre otros grandes actores. O bien, si te pierdes alguno de sus 10 episodios también puedes verlos en ViX .