Darío Ripoll recuerda cómo fue su primer día en las grabaciones de ‘Vecinos’

En una de tantas anécdotas, Darío recordó el día que sorpresivamente se le salió la mandíbula. Fue tanto el impacto para la producción y sus compañeros, que hasta el momento bromean y le piden no hacer ciertas cosas para que no se le salga.



En tanto que, el actor de 50 años reconoció que todos se han convertido en una gran familia, por lo que no considera un trabajo asistir a las grabaciones. Respecto al impacto que ha tenido Luis en su carrera, comentó: “El cariño que la gente me muestra hacia mi personaje, hacia mi trabajo y hacia mis compañeros pues no tiene precio. Creo que ‘Luisito’ es una parte fundamental en mi vida y ha sido una gran bendición en mi carrera”, afirmó.