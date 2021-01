Adrián Uribe habla de la muerte de su papá: “Mi padre fue una víctima más del covid”

A pocos días de comenzar el año, la felicidad de Adrián Uribe fue opacada por el inesperado fallecimiento de su padre. Visiblemente afectado, el actor publicó un emotivo video en su cuenta de Instagram para revelar la causa de su muerte y hacer conciencia de la enfermedad que ha afectado a millones de personas en distintas partes del mundo.

“Hola a todos, quisiera dar las gracias a todas las personas que se han tomado la molestia de escribirme, de llamarme, de mandarme un mensaje para darme las condolencias a mí y a toda mi familia por la triste pérdida de mi padre. Quiero aprovechar este video para decirles que mi padre fue una víctima más del Covid”, mencionó al inicio del video.



El padre de Adrián Uribe celebró su último cumpleaños el pasado 9 de agosto y aunque ya tenía 77 años, gozaba de un perfecto estado de salud. Lamentablemente, esto no fue suficiente para dar batalla al covid-19.

Cargando galería

“ Mi padre estaba bien, estaba sano, a pesar de 77 años era un hombre entero, pero desafortunadamente su cuerpo no respondió, su cuerpo no pudo contra esta terrible enfermedad, desgraciadamente en una semana se fue. Así es de cruel, así es de letal esta enfermedad”, sentenció.

El actor de 48 años utilizó este amargo momento para reflexionar e invitar a sus seguidores en la red social a hacer conciencia y tomar enserio dicha enfermedad que, en esta ocasión, le arrebató a su padre.

“Desafortunadamente hasta que no lo vivimos con un ser querido no nos damos cuenta de lo peligroso que es y de que tenemos que tomar conciencia porque todavía hay gente que no se lo toma enserio, porque todavía hay gente irresponsable que sale a la calle y que no se cuida, y siempre los que la pagan son los más vulnerables. Por favor yo les pido que se cuiden, que nos sigamos cuidando, que cuidemos nuestras vidas y la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos. No me gustaría que estuvieran viviendo esto que estamos viviendo nuestra familia y tantas familias en México y todo el mundo. Muchas gracias y muchas bendiciones”, finalizó el actor con un semblante triste.