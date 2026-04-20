Eleazar Gómez Zoraida Gómez cuenta por primera vez cómo hallaron sin vida a su hermano, el cantante Hixem La actriz de Rebelde se sinceró sobre la muerte de su hermano Hixem. El cantante se quitó la vida cuando solamente tenía 18 años.



Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 1-800-273-8255 o entrando a este sitio web.



Video Eleazar Gómez vive con un dolor imborrable: su hermano mayor se quitó la vida

Zoraida Gómez contó por primera vez cómo hallaron sin vida a su hermano Hixem. El cantante se quitó la vida a principios de la década del 2000, cuando solamente tenía 18 años.

La actriz de Rebelde se sinceró sobre este difícil momento en el podcast ‘La Barra de Santiago, donde compartió que, al momento de la muerte de Hixem, el cantante atravesaba por un cuadro de depresión del que nadie se dio cuenta.

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“Mi hermano justamente entró en una depresión super fuerte, mi hermano mayor (…) mi hermano, el que era el pilar más grande para nosotros, nuestra imagen más poderosa, importante, entró en una depresión horrible porque terminó con su novia y entró en una depresión fuertísima”, relató el 14 de abril.

“Uno como chavo, como hermano, no dimensionas a qué nivel se siente mal la persona… entonces, como que nosotros lo veíamos como medio triste”, agregó.

Aunque Zoraida Gómez reconoció que tanto ella como sus hermanos eran conscientes de que su hermano atravesaba por un momento emocional complicado, nadie supo comprender el instante en que Hixem les comunicó que ya no quería vivir.

“Literal, él nos dijo: ‘¿Saben qué? Yo ya siento que he vivido todo lo que tenía que vivir… yo creo que pues ya estoy cansado de estar acá. Ha sido una vida muy ajetreada, muy complicada, pero yo sé que ustedes van a salir adelante muy bien porque son muy inteligentes y pues… yo ya no quiero vivir. La verdad que no, ya estoy cansado’, pero así, normal y nosotros, bueno, si estás cansado, pues duérmete (…) no teníamos idea de que iba a dormir para siempre”, recordó.

La muerte de Hixem dejó completamente “rota” a la familia de Zoraida y Eleazar Gómez, sobre todo, a su mamá.

“Cuando hizo lo que hizo yo creo que no pensó en mi mamá… Uno no dimensiona y no teníamos toda esta información de la depresión y de cómo salir (…) definitivamente es una enfermedad y no hay que tomársela a la ligera, es una enfermedad grave”, dijo.

Él es Hixem, el hermano mayor de Zoraida y Eleazar Gómez. Imagen Zoraida Gómez / Facebook

Así hallaron sin vida al hermano de Zoraida y Eleazar Gómez

Fue entonces que Zoraida Gómez reveló cómo fue que supo de la muerte de su hermano mayor. De acuerdo con la intérprete, de 40 años, esta era la primera vez que estaba “lista” para hablar del tema.

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“Ese día era el estreno de la película de uno de mis hermanos, se llamaba ‘Corazones Rotos’. Ese día todos estábamos en casa (…) nos estábamos preparando para ir al estreno de mi hermano y ahí fue cuando él decidió irse a otro plano”.

“Todos lo encontramos porque ya nos teníamos que ir (…) Entramos a su cuarto y fue como… ya no hubo nada qué hacer (…) Lo único que queda es aceptar, seguir adelante y no minimizar las cosas cuando uno dice que se siente mal”, sentenció.

La trágica muerte de Hixem Gómez

A principios de la década del 2000, Hixem Abel Gómez Sánchez se quitó la vida cuando solamente tenía 18 años.

Aunque es poco lo que se conoce sobre este lamentable episodio, en 2020, Carmen Salinas contó que Hixem había atentado contra su vida debido a una fuerte depresión y por problemas con su novia.

“En el Panteón Español me encontré a la mamá de Eleazar, yo no sabía que también tenía un hijo como yo que ya había fallecido, se llamaba Hixem Gómez Sánchez, de 18 años”, contó a 'Venga la alegría'.

“Ella sola me dijo: 'Mi hijo se suicidó porque tenía problemas con su novia, la novia lo trataba muy raro, le hacía muchos desaires, y él de la tristeza se suicidó con la cadena de la bicicleta’. A mí me impactó mucho eso”, detalló Carmen Salinas.