Accidentes

Zion tendría un sangrado "muy peligroso" en la cabeza tras accidente: revelan presunto parte médico

El reguetonero fue hospitalizado de emergencia tras sufrir un accidente en un four track. Aunque el cantante ya habría recibido su alta médica, un sangrado lo mantendría en observación.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Muere famoso cantante Brett James en accidente aéreo: las dramáticas imágenes

Zion continuaría hospitalizado pese a haber recibido su alta médica en las últimas horas. Según reportes del presentador Fernán Vélez, el reguetonero tendría un sangrado “muy peligroso” en la cabeza que lo mantendría todavía en el nosocomio tras el fuerte accidente que sufrió.

“Aunque le dieron de alta ayer… A las 5:19 de la tarde le firmaron el alta, estaban esperando unos resultados de unos laboratorios, unos estudios. Él todavía, a esta hora, todavía está en centro médico”, dijo en el programa ‘Lo sé todo’ este 8 de octubre.

PUBLICIDAD

“¿Qué tiene Zion? Aparente y alegadamente, un sangrado en la cabeza, muy peligroso, una fractura en la clavícula… tiene fractura en su nariz y otras áreas de la cara”, precisó.

El también productor señaló que Zion “no está grave” ni mucho menos en “estado crítico”. Sin embargo, dio a conocer que su permanencia en el hospital únicamente sería por los resultados de sus nuevos estudios.

Más sobre Accidentes

Le cae árbol encima al auto de Arturo Carmona: ¿cómo está el actor?
1:00

Le cae árbol encima al auto de Arturo Carmona: ¿cómo está el actor?

Univision Famosos
Famosa periodista mexicana festejó así su cumpleaños en TV antes de morir en accidente aéreo
0:59

Famosa periodista mexicana festejó así su cumpleaños en TV antes de morir en accidente aéreo

Univision Famosos
Revelan que famosa periodista que murió en accidente aéreo “tomaba clases para ser pilota”
0:57

Revelan que famosa periodista que murió en accidente aéreo “tomaba clases para ser pilota”

Univision Famosos
¿Por qué la periodista Débora Estrella viajaba en la aeronave que se desplomó arrebatándole la vida?
1 mins

¿Por qué la periodista Débora Estrella viajaba en la aeronave que se desplomó arrebatándole la vida?

Univision Famosos
Recuperan cuerpo de famosa periodista tras accidente aéreo: revelan detalles del desplome
2 mins

Recuperan cuerpo de famosa periodista tras accidente aéreo: revelan detalles del desplome

Univision Famosos
Muere famosa presentadora de noticieros mexicana en accidente aéreo: "Estamos consternados"
2 mins

Muere famosa presentadora de noticieros mexicana en accidente aéreo: "Estamos consternados"

Univision Famosos
Muere famoso cantante Brett James en accidente aéreo: las dramáticas imágenes
0:55

Muere famoso cantante Brett James en accidente aéreo: las dramáticas imágenes

Univision Famosos
Ana Bárbara causa preocupación: sufre accidente y aparece en silla de ruedas
0:51

Ana Bárbara causa preocupación: sufre accidente y aparece en silla de ruedas

Univision Famosos
‘Influencer’ sobrevive con quemaduras a explosión de pipa de gas: le “tocó estar dentro del fuego”
2 mins

‘Influencer’ sobrevive con quemaduras a explosión de pipa de gas: le “tocó estar dentro del fuego”

Univision Famosos
Ximena Duque y sus hijas a punto de sufrir fuerte accidente por un “loco” en pleno viaje por Europa
0:48

Ximena Duque y sus hijas a punto de sufrir fuerte accidente por un “loco” en pleno viaje por Europa

Univision Famosos

"Está consciente, no está grave, no está en estado crítico, pero me informan pues… que todavía… está ahí, lo van a operar del área de la nariz, pero va a ser posteriormente más adelante. Tito el Bambino fue a visitarlo ayer a eso del mediodía. Lo tienen en un área bastante, verdad, escondido en la sala de emergencia todavía a esta hora que estamos haciendo este programa”, resaltó.

Acompañante de Zion tiene fuertes lesiones en el rostro

Fernán Vélez también reportó que Cristina Camargo, modelo que se encontraría con Zion al momento del accidente, seguía hospitalizada tras sufrir fuertes golpes en el rostro.

“A ella la trasladaron desde sala de emergencia al hospital universitario. Está en estos momentos siendo intervenida, aparente y alegadamente, por una fractura en su mandíbula”, dijo.

“Ella perdió varios dientes por este accidente. Algo muy lamentable (…) por no tener casco seguridad, pues ocurrió de esta manera”, subrayó.

Lo que se sabe del accidente de Zion

Según reportes de Fernán, el accidente de Zion habría ocurrido el lunes 6 de octubre por la noche, luego de que el cantante asistiera al cumpleaños de Tito el Bambino.

PUBLICIDAD

El accidente habría ocurrido en Villa Cristina, el municipio de Coamo, en Puerto Rico. Zion habría perdido el control de un “four truck”, modelo “azul Raptor 700” cuando viajaba acompañado de la modelo Cristina Camargo.

De acuerdo con las fotos mostradas en el show, ni Zion ni la modelo habrían llevado puesto el casco de seguridad al momento del impacto.

Relacionados:
AccidentesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD