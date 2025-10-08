Zion tendría un sangrado "muy peligroso" en la cabeza tras accidente: revelan presunto parte médico

Zion continuaría hospitalizado pese a haber recibido su alta médica en las últimas horas. Según reportes del presentador Fernán Vélez, el reguetonero tendría un sangrado “muy peligroso” en la cabeza que lo mantendría todavía en el nosocomio tras el fuerte accidente que sufrió.

“Aunque le dieron de alta ayer… A las 5:19 de la tarde le firmaron el alta, estaban esperando unos resultados de unos laboratorios, unos estudios. Él todavía, a esta hora, todavía está en centro médico”, dijo en el programa ‘Lo sé todo’ este 8 de octubre.

“¿Qué tiene Zion? Aparente y alegadamente, un sangrado en la cabeza, muy peligroso, una fractura en la clavícula… tiene fractura en su nariz y otras áreas de la cara”, precisó.

El también productor señaló que Zion “no está grave” ni mucho menos en “estado crítico”. Sin embargo, dio a conocer que su permanencia en el hospital únicamente sería por los resultados de sus nuevos estudios.

"Está consciente, no está grave, no está en estado crítico, pero me informan pues… que todavía… está ahí, lo van a operar del área de la nariz, pero va a ser posteriormente más adelante. Tito el Bambino fue a visitarlo ayer a eso del mediodía. Lo tienen en un área bastante, verdad, escondido en la sala de emergencia todavía a esta hora que estamos haciendo este programa”, resaltó.

Acompañante de Zion tiene fuertes lesiones en el rostro

Fernán Vélez también reportó que Cristina Camargo, modelo que se encontraría con Zion al momento del accidente, seguía hospitalizada tras sufrir fuertes golpes en el rostro.

“A ella la trasladaron desde sala de emergencia al hospital universitario. Está en estos momentos siendo intervenida, aparente y alegadamente, por una fractura en su mandíbula”, dijo.

“Ella perdió varios dientes por este accidente. Algo muy lamentable (…) por no tener casco seguridad, pues ocurrió de esta manera”, subrayó.

Lo que se sabe del accidente de Zion

Según reportes de Fernán, el accidente de Zion habría ocurrido el lunes 6 de octubre por la noche, luego de que el cantante asistiera al cumpleaños de Tito el Bambino.

El accidente habría ocurrido en Villa Cristina, el municipio de Coamo, en Puerto Rico. Zion habría perdido el control de un “four truck”, modelo “azul Raptor 700” cuando viajaba acompañado de la modelo Cristina Camargo.