Zac Efron es llevado de emergencia al hospital durante sus vacaciones en España

Zac Efron fue llevado de urgencia a un hospital la noche del 2 de agosto, tras sufrir un incidente en la piscina de la villa en la que se hospeda en Ibiza, España, donde vacaciona.

De acuerdo con reportes de TMZ, el actor fue sacado por dos trabajadores del lugar y fue llevado al hospital como medida de precaución. Sin embargo, la mañana de este 3 de agosto fue dado de alta y se encuentra "bien".

Según información de un representante de la estrella de 'Amor y Letras', película que puedes ver en ViX, Zac sufrió un "incidente menor de natación".

La estrella de Hollywood se encuentra vacacionando por Europa desde hace varias semanas. Ha visitado lugares como Ibiza, St. Tropez, Mykonos y París.