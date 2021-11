“Me encantaría ser tu papá”: Yordi Rosado confesó tener un ‘crush’ con Victoria Ruffo

Un juez le otorgó la custodia de José Eduardo Derbez a Victoria Ruffo y durante varios años Eugenio no pudo ver ni acercarse a su hijo. Posteriormente, la actriz recalcó en varias ocasiones que el comediante no cumplía con el pago de la manutención y no se interesaba por tener contacto con el niño, lo cual fue negado por él.