Yeri Mua revela que trató de quitarse la vida y comparte cómo cuida su salud mental

La reconocida ‘influencer’ se sinceró acerca de los malos momentos que ha atravesado. Ella destacó quién ha sido la persona que siempre la apoya.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 988 o entrando a este sitio web.

Por:Dayana Alvino
Yeri Mua hizo una sensible confesión al respecto de su estabilidad emocional en el pasado, destapando que trató de acabar con su vida.

Ante la prensa mexicana, este 26 de febrero, la cantante habló al respecto y respondió la pregunta puntual de si buscó “quitarse la vida”.

“¡Ah, sí claro! Sí, sí lo intenté”, dijo ante la cámara de Televisa Espectáculos.

La ‘influencer’ fue sincera al indicar cómo se salvó: “Estoy bien pendej… y no supe cómo [lograrlo], que es diferente”.

Yeri Mua cuida su salud mental

La intérprete de ‘Yo quiero un mal’ compartió que, actualmente, cuida de su salud mental para, además, poder seguir siendo una artista.

“Me medico, voy al psiquiatra todos los martes. Intento estar estable de mi cabeza porque dedicarte a lo que tenga que ver con estar expuesto al ojo público, obviamente te truena la cabeza y distorsiona tu realidad”, explicó.

Ella puntualizó que, ante los señalamientos, se puede caer en malos pensamientos: “Te tiran ‘hate’ y ya luego dices, ‘Ay, me voy a matar’, porque te afecta”.

La creadora de contenido apuntó que, afortunadamente, cuenta con el apoyo de su madre en los momentos complicados: “Siempre está ahí conmigo”.

“O sea, estoy chava, tengo 24 años y hasta hoy en día le pido ayuda a mi mamá cuando siento que ya no puedo más”, declaró.

“Justo ha sido la mezcla de entre tener un apoyo emocional, a mi psiquiatra y esta parte espiritual, con la que también me respaldo, es lo que me hace salir adelante”, agregó.

Yeri Mua llegó a “tocar fondo”

Sin temor, Yeri Mua fue honesta al hablar de las situaciones críticas que ha atravesado a lo largo de estos años.

“Creo que no sé cuántas veces he tocado fondo, pero sí las suficientes para ser quien soy ahora”, manifestó, señalando que lo considera algo “normal”.

Ella puntualizó que ha llegado a eso por sus propias “pendejad…”, malas decisiones o incluso debido a “cosas que no puedo controlar”.

“Pero lo importante es cómo sales de ahí”, aseveró.

