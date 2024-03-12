Asesinan a querido amigo de Yeri Mua y ella pide justicia: "Merece estar en la cárcel”

Video Con gran dolor, Yeri Mua recuerda emotivo momento junto a su querido amigo asesinado

La ‘influencer’ mexicana Yeri Mua lamentó públicamente el asesinato de su amigo, Alfredo Alejandro ‘La Licenciada’ Niño Beauregard, y al mismo tiempo exigió justicia ante lo ocurrido.

El abogado, miembro de la comunidad LGBT, fue localizado sin signos vitales cerca de las 5:00 horas (tiempo de México) de este 11 de marzo en calles de la ciudad de Veracruz, del estado homónimo, según Vanguardia de Veracruz.

De acuerdo con el medio, el también creador de contenidos falleció “tras recibir al menos cuatro puñaladas en la espalda y en el abdomen”.

Yeri Mua se pronuncia tras asesinato de su amigo ‘La Licenciada’

Pocas horas después de lo acontecido, Yeri Mua recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una serie de historias en las que abordó la muerte de Alfredo Alejandro Niño.

“‘Licenciada’, me siento mal por haberme alejado sin dar ninguna explicación. Tenías gente a tu alrededor que no te quería como nosotros, me enoja tanto que te dejaran solo, mereces justicia”, escribió sobre una fotografía en la que ambos aparecen.

“Alfredo, donde quiera que tu alma esté, espero que estés descansando. Gracias por el amor. Aún no lo puedo creer. D.E.P”, añadió.

En una misiva posterior, la cantante reveló lo importante que el publirrelacionista llegó a ser en su día a día, pues inclusive le brindaba apoyo ante sus problemas con parejas.

“¿Cuántas noches no me aconsejaste por mal de amores? Las veces que me acompañabas en Fullbrand mientras grababa música, cuando estábamos en el patio hablando de si ‘Chupón’ iba a pegar”, anotó.

“Todos te vamos a extrañar”, apuntó sobre una instantánea en la que los dos salen rodeados de otras amistades en común.

En otra publicación, en la que respondió a un usuario de la red social que se manifestó sorprendido a la noticia del deceso de ‘La Licenciada’, la artista dejó en claro:

“No falleció, estaba joven, le arrebataron la vida. No es posible que pase esto en Veracruz. El que hizo esto merece estar en la cárcel”.

“¡Exigimos justicia!”, pidió, etiquetando a los perfiles oficiales en la plataforma del Ayuntamiento de la ciudad y puerto de Veracruz y de Boca del Río.

Yeri Mua lamentó el asesinato de su amigo 'La Licenciada'. Imagen Yeri Mua/Instagram

Yeri Mua dispuesta a cooperar para que encuentren al responsable

Ante la cámara, asimismo Yeri Mua externó que está en la disposición de ayudar para que se identifique al responsable del asesinato de ‘La Licenciada’.

“La verdad, espero que sí se haga justicia el caso de Alfredo. No sé quién fue el maldi… que le hizo eso, pero en Veracruz todo se sabe”, sentenció.

“Todavía falta la investigación policial, que revisen cámaras y todo. Si (en) algo yo puedo cooperar en este caso, algo que sepa, igual lo voy a hacer”, agregó.

Además de recalcar que experimenta “muchísimo coraje” y tristeza por su pérdida, ella recordó el tatuaje, de un chupón, que compartía con Niño Beauregard.