A la viuda de Xavier Ortiz "le ha pegado más" la muerte del ex Garibaldi a 2 años de su partida

En noviembre de 2020, tres meses después de la muerte del intérprete, Carisa de León ya había buscado conseguir recursos de su fallecido esposo, pues descubrió que Ortiz le dejó una cuenta bancaria en Estados Unidos. “(Xavier Ortiz) me dejó como beneficiaria, todavía no he hablado, hay que hablar para ver cuánto hay y obviamente pues ese dinero es para 'Xavi'", señaló hace casi dos años.