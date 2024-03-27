Reportan que el cantante Xavi se habría convertido en papá a los 19 años

Video Xavi, la nueva promesa de los corridos tumbados, desafió a la muerte antes de alcanzar la fama

Xavi, el cantante de corridos tumbados, quien logró superar en popularidad a artistas como Bad Bunny y Peso Pluma, se habría convertido en padre a los 19 años.

Según informes de Jacqueline Martínez, más conocida en redes sociales como Chamonic, el intérprete de la canción ‘La Diabla’ le habría dado la bienvenida a su hijo a mediados de febrero.

“El joven cantante de corridos tumbado Xavi... Se convirtió en papá a mediados de febrero y fue un niño”, aseguró en Instagram el pasado 26 de marzo.

El cantante Xavi se habría convertido en papá de un niño. Imagen Chamonic / Instagram



En una publicación en Instagram, Chamonic habría filtrado las primeras imágenes del bebé, quien sería fruto de una relación anterior del músico. Hasta ahora, Xavi no ha confirmado ni negado su paternidad.

“Felicidades, esperemos sea un padre presente aunque es joven y tiene una carrera en la música muy comprometedora siempre la familia es primero!! Ella es muy guapa y el bebé está muy bonito”, agregó la generadora de contenido.

¿La mamá de Xavi estaría hospitalizada y delicada de salud?

Por otro lado, Chamonic informó que la madre de Xavi estaría delicada de salud después de someterse a una cirugía estética recientemente. Incluso, señaló que Xavi había sido visto en un hospital en Arizona.

“Hace días me comentaron que la mamá de Xavi se sometió a una cirugía estética y que se encontraba delicada aunque él no ha confirmado nada, se le vio a Xavi hace unos días entrando a un hospital en Arizona, ciudad donde reside su mamá. Esperemos todo se encuentre bien”, sentenció.

¿Quién es Xavi?

Joshua Xavier Gutiérrez, nacido en Phoenix, Arizona, tiene 19 años y es de ascendencia mexicana.