¿Quién es la mamá del hijo de Xavi? El cantante se convirtió en padre con solo 17 años

Video Xavi se enteró de que sería padre a los 17 años y tuvo que cambiar su vida

¿Cuántos hijos tiene Xavi?

Xavi, el intérprete de éxitos como ‘La Diabla’, se convirtió en padre a inicios de 2024. Esta noticia fue muy sonida debido a que el artista apenas tiene 19 años. Se trata de su primer y único hijo.

¿Cuándo nació el hijo de Xavi y cómo se llama?

La primera vez que se especuló sobre el nacimiento del hijo de Xavi fue en marzo de 2024, cuando la influencer Jacqueline Martínez, conocida como Chamonic, publicó en redes sociales:

“El joven cantante de corridos tumbados, Xavi, se convirtió en papá a mediados de febrero y fue un niño. ¡Felicidades!, esperemos sea un padre presente, aunque es joven y tiene una carrera en la música muy comprometedora, siempre la familia es primero. Ella es muy guapa y el bebé está muy bonito”.



Desde entonces, Xavi guardó silencio ante los medios y fans. Después de nueve meses, el cantante finalmente confirmó su paternidad. En noviembre de 2024, participó en el podcast ‘Acá entre nozz’ y platicó sobre su experiencia como padre. El cantante de corridos confesó que fue muy difícil el inicio.

"No teníamos nada, hasta la fecha, solo que ahorita tenemos con qué pagarle de perdida los pañales".



Además, contó que era muy joven cuando se enteró que tendría un bebé.

“Si, tenía 17, estaba morrillo… deje de ir a fiestas, deje de hacer todo… me enfoqué, tengo muchas responsabilidades, cuando no estoy acá, estoy con mi familia”.



Esta declaración causó dudas entre sus fans, pues Xavi actualmente tiene 20 años y su hijo tendría menos de un año de nacido. La edad no parecería coincidir y se piensa que habría tenido, en realidad 19.

Por otro lado, no se ha confirmado el nombre del bebé ni su fecha de nacimiento, aunque se especula que habría nacido el 8 de febrero de 2024 con el nombre de Alexander.

¿Quién es la mamá del hijo de Xavi?

La madre del pequeño Alexander es Emily Alexandra, con quien Xavi ha tenido una relación desde inicios de 2023. Emily, a diferencia del cantante, ha compartido en sus redes algunos vistazos de su vida en familia.

Por ejemplo, cuando en noviembre de 2024 el pequeño fue hospitalizado. Emily compartió una fotografía del bebé en su cama del hospital. Escribió:

"Mi corazón de madre está roto y desearía que esto fuera solo una pesadilla, pero me mantendré fuerte por ti. Si pudiera quitarte el dolor y estar en tu posición, lo haría. Vas a salir de esta. Felices 9 meses, mi gordo".

En su Instagram, Emily comparte una foto del pequeño Alexander cada mes, sin embargo, siempre lo hace cubriéndole el rostro con un emoji.

¿Quién es la pareja actual de Xavi?

Se piensa que Xavi aún está con Emily Alexandra, y que viven junto con su bebé en Arizona. Sin embargo, Xavi ha hecho lo posible por mantener su vida lo más privada posible. Es por ello que existen imprecisiones en la información. El propio cantante declaró: