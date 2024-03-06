Famosos

Wilfrido Vargas en terapia intensiva a sus 74 años en República Dominicana: ¿qué le pasó?

El intérprete de 'El baile del perrito' fue internado en el hospital tras su regreso de Puerto Rico. El merenguero permanecerá en dicha unidad por lo menos “hasta este jueves” 7 de marzo por recomendación de sus médicos.

Por:Dayana Alvino
Wilfrido Vargas ha sido internado en un hospital en Santo Domingo, República Dominicana, este miércoles 6 de marzo.

El medio local Diario Libre reportó que la Corporación Wilfrido Vargas “informa que” el cantante “fue ingresado la mañana” de hoy “a un centro médico” en la capital “con un cuadro de neumonía e influenza tipo A”.

“El equipo médico que lo recibió decidió ingresarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos hasta este jueves, con la intención de que reciba las atenciones pertinentes”, explica el portal.

Wilfrido Vargas presentó “síntomas gripales” a su regreso de Puerto Rico

En el documento, difunde el sitio web, se detalla que el músico regresó el pasado lunes a dicho país tras cumplir compromisos artísticos en Puerto Rico.

“En la nave aérea que lo transportaba, (él) comenzó a sentir síntomas gripales y una tos persistente. Al despertar (este día), tuvo que ser asistido por su personal y su mánager, Huáscar Henríquez”, se expone.

El representante del intérprete de ‘Abusadora’ “está afectado del virus gripal, aunque con síntomas más leves”, se expuso.

Hasta el momento, en las redes sociales del aplaudido merenguero dominicano no se ha compartido algún ‘post’ relacionado a la situación.

La última publicación en el Instagram de Vargas se hace referencia el dueto que él hizo en la canción ‘El hombre divertido’ con Manny Cruz.

Wilfrido Vargas y la demanda en su contra

En días previos, Wilfrido Vargas se convirtió en protagonista de titulares debido a la denuncia que le interpuso el productor Juan Valdez Ybet por la autoría del éxito ‘El baile del perrito’.

El también arreglista decidió reclamar por la vía judicial los beneficios y propiedad sobre el ‘hit’, lanzado en 1989, a sugerencia de una asociación de autores, de acuerdo con Los Angeles Times.

Él indicó que optó por ir a juicio ante promesas incumplidas por la multipremiada estrella: “Yo reclamo la B de la canción”, declaró a The Associated Press.

“El mismo Wilfrido en su libro reconoce que yo soy de los compositores de (la copla)”, externó, puntualizando que sería en la página 300 de la obra donde aparecería ese dato.

Se tenía prevista una audiencia el 28 de febrero, pero se pospuso. Pedro Feliz Montes, abogado de Valdez, dijo a Diario Libre, que sería el 22 de mayo cuando se realice la querella.

En la reclamación, ellos solicitan como reparación “100 millones de pesos” (1,702,100 dólares), que serían distribuidos en dos partes por derechos patrimoniales y morales.

