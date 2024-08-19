Famosos

Wendy Guevara estaba enamorada de Arath de la Torre 'desde chiquita': así ha sido su amistad

Wendy Guevara confesó frente a Arath de la Torre el estar enamorada de él 'desde chiquita'. De hecho, su nombre es un homenaje a la novela en la que veía a Arath: 'Amigas y Rivales'.

Univision Fallback Image
Por:
Mariana Rosas.
La transformación de Arath de la Torre tras superar adicciones, lo logró gracias al amor a sus hijas

Hoy es uno de los participantes más queridos en 'La casa de los famosos', pero Arath de la Torre tiene décadas de carrera en el medio. Uno de sus papeles más importantes fue en 'Amigas y Rivales', donde robó más de un suspiro.

Arath le dio vida a Roberto de la O, un joven de clase alta hermano de Jimena, la protagonista interpretada por Ludwika Paleta. Este papel fue fundamental en la vida de Arath, pues fue su primer protagónico dramático.

Por otro lado, en ‘Amigas y Rivales’ Angélica Vale interpreta a Wendy Nayeli, una trabajadora doméstica que sueña con ser una estrella en Hollywood. Wendy Nayeli está enamorada de Roberto de la O.

Wendy Guevara eligió su nombre por 'Amigas y Rivales'

Wendy Guevara dijo en una entrevista que a ella le encantaba ver ‘Amigas y Rivales’, y que fue de Wendy Nayeli de quien inspiró su nombre después de transicionar.

Sus amistades la molestaban diciéndole que era como aquel personaje de ‘Amigas y Rivales’:

“Me pusieron Wendy Nayeli por el personaje de Angélica Vale que hacía de sirvienta. Yo le barría a una amiga su estética, y se me quedó Wendy Nayeli como Angélica Vale”

De hecho, al enterarse de esto, la propia Angélica Vale dijo:

“Amo a Wendy, más que dijo que se llama Wendy por mi culpa... Me encanta y me emocioné y la adoro, le escribí en Instagram que en cuanto salga la quiero conocer y abrazar”.


Pero, además del nombre, Wendy tiene otra cosa en común con Wendy Nayeli: estar enamorada de Arath de la Torre.

Wendy Guevara le declaró su amor a Arath de la Torre

En una ocasión, la famosa ‘perdida’ acudió al programa ‘Hoy’ y se metió junto a Raúl Araiza, Paul Stanley y Arath a una alberca de pelotas.

Raúl le preguntó con qué galán se metería a una alberca y Wendy confesó sin pena:

“Pues ya se metió Arath”.


Y ante la reacción sorprendida de sus compañeros, Wendy habló de su amor por él.

“Yo estaba enamorada de Arath cuando yo era chiquita, siempre lo he dicho. Por la novela esa que me gustaba”.


Arath, enternecido, le dio un beso en la mano. Después, Wendy y Arath grabaron un saludo para Instagram, donde Wendy bromeó:

“Aquí estoy con Roberto de la O, por fin Wendy Nayeli se quedó con Roberto de la O. Me lo dieron bien traqueteado”.

Wendy Guevara defendió a Arath de la Torre tras posicionamiento de Ricardo Peralta

Uno de los momentos más virales de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’ fue en el que el influencer Ricardo Peralta acusó a De la Torre de ser homofóbico.

A los pocos minutos, Wendy subió una historia en Instagram:

"Yo conozco a Arath de la Torre, lo conozco muy bien. Cuando yo lo veo, él me abraza con esos abrazos sinceros, me da mi besito. Si el fuera homofóbico, créanme que ni me saludara; Arath es un superhombre y no entiendo el comentario que Peralta le dijo para hacerlo quedar mal. Se pasó".


Cabe destacar que, en su defensa contra Peralta, Arath declaró:

“Te voy a decir una cosa con todo respeto. No eres Wendy Guevara. Búscate otra historia”.
