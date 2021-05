"Lo único que puedo decir es que hay algo extraño", dijo sobre los hechos, "mi esposo habló con su madre hasta las 5:27 pm. Me envió un mensaje de texto a las 17:11. Me envió un audio hablando de dónde estaba". Según la declaración de la modelo escort, ella entró a la habitación 502 a las 17:20 horas, y poco tiempo después entró MC Kevin. "¿Cómo pasó todo esto en menos de 30 minutos?", cuestionó la viuda.

Deolane Bezerra alega que, aunque ella estaba hospedada con su esposo en ese mismo hotel, no tenía idea en cuál otra suite estaba su marido con Bianca Domingues y asegura que no lo estaba buscando como han afirmado los involucrados. "Estaba dormida", dijo.

En otra entrevista que fue presentada este domingo 23 de mayo en 'Domingo espetacular', reiteró que ha encontrado algunas lagunas y fallas en los testimonios de Bianca Dominguez y Víctor Elías Fontenelle. " Solo quiero entender lo que pasó . Y solo los que estaban allí pueden decírmelo. No me preocupa la traición ni lo que haya hecho".

La abogada también dice que no cree en la hipótesis de la policía, que fue corroborada por Fontenella y Domingues, de que Kevin habría saltado por temor a que ella descubriera su traición. " No creo eso. Porque en el momento de su caída, Bianca dice que estaba en la cama y él la llama (para que lo acompañe al balcón) y luego salta. Ella dice que no vio el momento, porque estaba volteando hacia adentro de la habitación. Solo Víctor dice que cerró las cortinas antes de que Kevin saliera al balcón. Era una habitación pequeña en la que se podía ver todo. No entiendo cómo Kevin habla, va hacia el balcón, ella se va, aparta la mirada y él cae, como dice en la declaración. Y luego VK (Víctor Elías Fontenelle) dice que la cortina estaba cerrada. No sé", cuestionó. Hasta ahora, la investigación sigue en curso.