Abogada de presentadora de TV a la que su esposo le quitó la vida revelaría la causa de la discusión

La presentadora de TV y cantante, Victoria Vera Blyth, fue asesinada por su esposo, el magnate petrolero británico David Thomas Blyth, en Turquía el 11 de junio, quien minutos después se quitó la vida. El incidente ocurrió en su villa en Ankara, mientras sus tres hijos pequeños estaban en casa.

La pareja supuestamente discutió debido a mensajes que el empresario habría encontrado en el teléfono de su esposa donde señalaba que, después de sus vacaciones en su natal República Checa, lo abandonaría porque ya no toleraba sus infidelidades, dijo una amiga de la artista al diario checo Blesk.

Sin embargo, la abogada de la fallecida presentadora señaló que no cree que Victoria tuviera deseos de abandonar a su marido y que los textos por los que habrían discutido podrían ser por cuestiones de trabajo.

El esposo de Victoria Blyth le tendría "celos" por sus negocios

Meltem Banko cree que a su amiga y cliente, Victoria Blyth, le quitaron la vida a tiros después de "él entrara en un ataque de celos, posiblemente por una nueva relación comercial que ella estaba formando", declaró en entrevista con Daily Mail.

La abogada no considera que la presentadora fuera a abandonar su matrimonio y ventiló que David Blyth tenía problemas en los negocios.

"Puede que hayan tenido algunos problemas relacionados con el negocio, pero los problemas no fueron tan grandes como para que pudieran explicar lo que sucedió. Pero es posible que haya visto alguna correspondencia relacionada con una relación comercial que ella pudo haber estado teniendo sin su conocimiento", dijo a MailOnline.

"Estaban pasando por un momento difícil. Él tenía varios problemas con su vida empresarial y la situación en la que se encontraba lo llevaba a un punto peor día a día".

Sin embargo, resaltó que al Sr. Blyth no le gustaba que ella trabajara: "Lo digo por primera vez porque Thomas no quería que ella trabajara", explicó Banko.

Había amor entre Victoria Vera y David Blyth

La abogada convivía con la pareja por cuestiones laborales, por lo cual considera que había amor entre ellos.

"Los veía todos los días porque me ocupaba de todos sus asuntos importantes. Se amaban mucho, pero ella a veces se quejaba de que él pensaba las cosas demasiado negativas y tenía poca energía. Eran muy leales entre sí", reporta Daily Mail.

Abogada de Victoria se reunió con David Blyth antes del incidente

Meltem Banko reveló que se reunió con el empresario horas antes del trágico incidente para atender una cita de negocios y, asevera, no vio nada raro en su comportamiento.

Sin embargo, Blyth le habría cuestionado si tenía un poder notarial sobre "los asuntos comerciales de su esposa", ella lo confirmó y "entonces (él dijo): ' Quiero que cierres esas empresas'. Así me respondió. Creo que él pensaba que Victoria tenía más de una", pero Banko asegura que su amiga solo tenía una compañía y una fundación.