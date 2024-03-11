Victoria Ruffo aparece en silla de ruedas otra vez, ¿qué padecimiento tiene?

Video ¿Victoria Ruffo no quiere que su nieta se parezca a la familia Derbez? Esto dijo

Victoria Ruffo desató preocupación la noche de este 10 de marzo cuando arribó a la Ciudad de México en silla de ruedas.

Durante un breve encuentro con reporteros, como Edén Dorantes, la protagonista de ‘Corona de Lágrimas’, telenovela que puedes ver en ViX, respondió todos los cuestionamientos mientras era auxiliada por elementos del aeropuerto, quienes la trasladaron hasta su vehículo.

La futura abuela habló del próximo nacimiento de su nieta y hasta se refirió a su supuesta rivalidad con Lety Calderón.

“Ay no, yo quiero mucho a Lety, nos llevamos muy bien desde hace muchos años. Nosotras tenemos un humor negro, cuando me conocen saben que yo bromeo mucho… Cuando hicimos ‘En nombre del amor’ a mí me habían ofrecido la villana y a la mera hora que ‘la gente no te quiere de mala’, se voltearon los papeles”, precisó.

Aunque toda su entrevista la dio en silla de ruedas, Victoria Ruffo no destapó qué es lo que tiene y por qué llegó así a la Ciudad de México, anteriormente ya había hablado del tema.

Victoria Ruffo reveló por qué a veces usa silla de ruedas

Pese a que en esta ocasión la actriz no habló sobre el padecimiento que sufre; en julio del año pasado, sí se refirió a la enfermedad que le aqueja.

Detalló que tiene “hernias lumbares y cervicales” por las cuales evita caminar distancias muy largas.

“ Tengo tres hernias lumbares y tres hernias cervicales. Entonces, cuando hay que caminar mucho, no puedo. Entonces, prefiero ir, desde ahorita, en carreritas con la silla de ruedas”, indicó.

Victoria Ruffo afirmó en aquella ocasión que ya se encontraba en tratamiento, pues desea evitar una intervención quirúrgica.

“Estoy en tratamientos, me ponen en una mesa que te va estirando, del cuello te van estirando, son como 40 sesiones de cada uno, eso se hace para evitar operaciones”, precisó a medios como Ventaneando.

Sobre qué pudo haber provocado las hernias en su columna, Victoria Ruffo detalló que ha sufrido caídas y también puede ser producto de su postura.