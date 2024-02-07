Victoria Ruffo

Victoria Ruffo denuncia "falta de respeto" en restaurante: esto fue lo que pasó

La protagonista de La Madrastra expresó su indignación por el alto precio que un restaurante pretendía cobrarle.

La actriz mexicana Victoria Ruffo, quien pronto será abuela, ha expresado su descontento por los exorbitantes precios de un restaurante en la Ciudad de México. Según sus declaraciones del pasado 3 de febrero, durante una reciente visita a un establecimiento, le cobraron el precio de una botella completa de licor por una simple copa, lo que consideró una “falta de respeto”.

A través de la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter), Ruffo compartió una imagen de un vaso con una pequeña cantidad de bebida y comentó: “¡Un adelanto!” acompañado de un emoticón enojado, lo que generó intriga entre algunos de sus seguidores.

Más tarde, reveló: “Comí en un lugar donde me cobraron una copa de Baileys como si me hubieran vendido la botella. Es una falta de respeto. Pronto compartiré el nombre del restaurante” .


Usuarios en línea le instaron a hacer público el nombre del restaurante para que se tomaran medidas al respecto, ya que en ocasiones anteriores las redes sociales han servido como herramienta para lograr justicia en situaciones similares.

Sin embargo, decidió no divulgar el nombre del establecimiento después de llegar a un acuerdo con el mismo.

Algunos comentarios expresaron su solidaridad con Victoria Ruffo y ella dio por cerrado el tema enviando un mensaje de agradecimiento: "Ya todo quedó arreglado!! Gracias por el apoyo como siempre unidas! Besitos!".

