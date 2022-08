Victoria Ruffo contó cómo logra llorar en las telenovelas: “es desgastante emocionalmente”

Si hay un detalle que ha caracterizado a Victoria Ruffo en sus interpretaciones en la pantalla chica son las lágrimas: en más de un protagónico la audiencia la ha podido ver deshacerse en llanto frente a las cámaras.

De cara al estreno de ‘Corona de Lágrimas 2’, la artista reveló cuál es el secreto detrás de sus llantos en los melodramas.

Victoria Ruffo reveló su técnica para llorar tanto en las telenovelas

En entrevista con la revista TVyNovelas, la protagonista de ‘La malquerida’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) confesó que es desgastante física y emocionalmente derramar tantas lágrimas frente a la cámara.

Sobre su secreto para llorar en melodramas, la ‘Queen’ aseguró:

“Echo mano de muchas cosas de mi vida, tanto las que me han pasado como las que no han pasado y pueden llegar a pasar, entonces emocionalmente me desgasto muchísimo”.



Eso sí, la primera actriz bromeó con que su trabajo hace que no llore en su vida personal.

“Vengo a llorar en todas las novelas todo lo que no lloro en la vida real, lo voy como almacenando, de alguna manera, y a la hora de trabajar saco todo ese botecito que traigo lleno y lo aplico en mi trabajo”.



En la mencionada entrevista, Victoria Ruffo fue cuestionada sobre si ‘Corona de lágrimas 2’ es el proyecto en el que más ha tenido que llorar, a lo que la intérprete respondió “ya el título lo dice todo”.

Sobre el personaje de Refugio, que volvió a interpretar en la secuela de la familia Chavero, la intérprete comentó:

“Es una mujer que vive para sus hijos, que vive para sus amigos, que sufre por ellos, que quiere ayudarlos, que siempre está pendiente de todo el mundo y que vive momentos felices pero también momentos amargos”.



En conversación con el diario Publimetro, la protagonista de ‘Corona de Lágrimas 2’ también abordó el tema de sus llantos frente a la cámara y comentó:

“Algunas personas me dicen que ya no llore tanto en las telenovelas, que los meta en cintura (a sus hijos ficticios), mientras que otros me comentan que lloro muy rico, sabroso y quieren verme llorar”.



De igual manera, externó que con cada uno de sus personajes ha buscado mandar a la audiencia un mensaje de que “después de tanta lloradera pueden llegar las alegrías”.

Victoria Ruffo habló de ‘Corona de Lágrimas 2’

Este 29 de agosto, la actriz de visitó el programa Hoy para dar nuevos detalles de lo que se puede esperar en la segunda parte de la historia de la familia Chavero.

Comenzó bromeando con que se siente muy “contenta” y “feliz” porque “después de 10 años (de la primera parte), vimos que estamos igualitos".

Ya en un tono más serio, aseguró: “creo que está muy bien escrita, muy bien dirigida, muy bien actuada”.