Victoria Ruffo

Victoria Ruffo está de luto: le dice adiós a querida compañera de telenovelas

La actriz empleó sus redes sociales para dedicar un mensaje de despedida a su querida amiga y compañera de telenovelas Margalida Castro.

Elizabeth González
Video José Eduardo defiende a Victoria Ruffo de las críticas: su mamá es intocable

Victoria Ruffo lamentó la muerte de la actriz colombiana Margalida Castro, quien perdió la vida por complicaciones de un “cáncer”.

La llamada ‘Queen de las telenovelas’ empleó sus redes sociales para dedicarle un mensaje de despedida a quien fuera su compañera en la telenovela ‘Victoria’, de quien solo tuvo palabras positivas.

“DEP mi querida Margalida Castro”, expresó en su cuenta de X. “Gran compañera, gran actriz y maravilloso ser humano”, agregó.

Así despidió Victoria Ruffo a Margalida Castro.
Así despidió Victoria Ruffo a Margalida Castro.
Imagen Victoria Ruffo / X


El mensaje de despedida de Victoria Ruffo estuvo acompañado de varios emojis de unas manitas orando. La actriz había compartido créditos con Margalida en 2007.

La muerte de Margalida Castro fue reportada por su mánager Claudia Serrato el 19 de diciembre y según reveló su representante, la actriz colombiana falleció a consecuencia de “un cáncer” que se le había detectado “hace muy poco”.

Victoria Ruffo y Margalida Castro actuaron juntas en la telenovela 'Victoria'.
Victoria Ruffo y Margalida Castro actuaron juntas en la telenovela 'Victoria'.
Imagen Margalida Castro / Instagram

¿Quién era Margalida Castro?

Margalida Castro nació el 19 de noviembre de 1942 en Bogotá, Colombia. A su carrera como actriz se suman proyectos como ‘El Secretario’ y ‘Mujeres Asesinas’.

Su último trabajo en televisión fue en 2023 en la telenovela ‘Tía Alison’, proyecto al que le anteceden historias como ‘La nieta elegida’, ‘¿Quién mató a Patricia Soler?’, ‘Kdabra’, ‘Pura Sangre’, ‘Hasta que la plata nos separe’, entre otras.

