José Eduardo Derbez Hijo de Victoria Ruffo estuvo a punto de ser cantante solo por complacer a la actriz, pero esto pasó José Eduardo Derbez reveló que solo por darle gusto a Victoria Ruffo estuvo a punto de ser cantante. Incluso, comenzó a tomar clases con un reconocido director musical.



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José Eduardo Derbez, el hijo mayor de Victoria Ruffo, estuvo a punto de ser cantante solo por complacer a la actriz.

El actor reveló que su madre le insistió tanto para ser cantante que aceptó tomar clases de música con el reconocido compositor, productor y director musical Willy Gutiérrez.

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“Mi mamá quería que yo fuera cantante, entonces, me obligaba. Me decía: ‘Es que a los cantantes les va muy bien’ y le decía: ‘Pero quiero ser actor’ y me decía: ‘No, no, no. Les va mejor a los cantantes’ (…) y yo: ‘Pero no tengo voz’”, relató en su podcast ‘Mixologando’.

“Entonces, un amigo de mi mamá, muy muy íntimo, me decía: ‘Cuando quieras, te doy clases de canto’. Un día le dije a mi mamá: ‘Órale, va’ y me metí a la escuela de Willy Gutiérrez”, agregó.

El hijo de Eugenio Derbez reconoció que, aunque hizo todo por complacer a su mamá, las cosas no salieron como esperaba. Incluso, el productor musical con el que ensayaba lo cuestionó sobre si de verdad "su sueño" era ser cantante.

“Me acuerdo perfecto que primero me dijeron: ‘Todo mundo sabe cantar solo hay que (afinar). Pero yo me acuerdo que la primera vez que fui con Willy Gutiérrez, me dice: ‘A ver, te voy a hacer una prueba, vamos a vocalizar’. Se puso con su piano, estaba yo enfrente y empiezo a vocalizar… Le vi la cara luego luego al maestro y me dice: ‘¿Pero sí es tu sueño? ¿De verdad quieres cantar?’, pero pues yo por mi mamá (le dije) ‘Sí’”, explicó.

José Eduardo Derbez reveló que, aunque finalmente declinó de la idea de ser cantante tal como Victoria Ruffo lo quería, las técnicas que aprendió durante ese tiempo le ayudaron para su carrera como actor.