Vicente Fernández, la estrella que no se apagará mientras no dejen de aplaudir

Siempre franco, contestó abiertamente lo que le preguntaban. Un día lo entrevisté en el rancho Los Tres Potrillos y cuando le pregunté por el cáncer de próstata que lo atacó en diciembre de 2002, me dijo: "Eso es horrible, te debes checar, si no después vas a estar peleando con el esfínter…". Lanzó una pícara sonrisa, después me miró fijamente y me dijo: "No es broma, hay que atenderse".