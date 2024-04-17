Valentino Lanús anuncia que dejará de nuevo las telenovelas: ¿regresará a su vida en la selva?

Video ¿Qué pasó con Valentino Lanús? Encontró su verdadera vocación tras una dura ruptura con una famosa

Valentino Lanús reveló que nuevamente se retirará de los melodramas, y de la televisión, tras finalizar las grabaciones de su actual proyecto.

El actor de 48 años interpreta a ‘José Castillo’ en la telenovela Tu Vida Es Mi Vida. , que actualmente puedes disfrutar por Univision y aquí en ViX.

PUBLICIDAD

Valentino Lanús no hará más telenovelas

Valentino Lanús dio a conocer que no piensa participar en más producciones después de que acabe con la novela que ahora estelariza al lado de Susana González.

“Regresaré a mi vida donde hicimos la pausa para venir a cumplir esta misión increíble que ha sido fascinante y disfrutable enormemente”, explicó en entrevista para Hoy.

“Y regresar a mis movimientos espirituales”, agregó el querido galán al respecto de sus planes para el futuro cercano.

En octubre de 2023, cuando regresó al mundo artístico, él puntualizó ante la prensa mexicana que “estaba viviendo en los Estados Unidos este último período, dedicado a ser padre y esposo”.

Fue en febrero de 2016 cuando Lanús dio la bienvenida a su hija María Magalena, fruto de su relación con su pareja, María.

Antes de concentrarse en su familia, él experimentó una de las etapas más satisfactorias de su existencia: radicar en la selva.

“Esa vida fue un proceso como de seis años completos de alejarme de todo… (Fui) un día de vacaciones y cuando llegué, la selva me llamó y me quedé”, aseguró ante los medios de comunicación.

“En la naturaleza completamente y precisamente, ahí empecé a dedicarme al yoga de forma profunda y pasaron cosas maravillosas en estas prácticas”, agregó.

Valentino Lanús ayudó a sus compañeros

Además de desempeñarse como actor, Valentino Lanús indicó que, basándose en sus conocimientos, logró hacer que las filmaciones sean mejores.

“Vine a ayudar, a liberar la energía densa de la producción, para armonizar y lo logramos, es un trabajo duro, durísimo”, declaró.

PUBLICIDAD

“La gente que está, que sabe y que nos vio desde el principio limpiar, purificar, despertar, abrir camino para todos, y logramos una gran misión, hicimos un gran y hermoso y disfrutable milagro, que fue una producción completamente armónica”, añadió.

Valentino Lanús tiene clara cuál es su prioridad

Ahora, la principal misión de Valentino Lanús es continuar creciendo a nivel espiritual y, a la par, compartir lo que sabe con quienes lo rodean.

“En la selva se me entregaron unas cualidades increíbles, de poder ver desde esta perspectiva o del tercer ojo, abrir, abrir, abierto completamente”, apuntó.

“Pero también no sólo eso, sino que pude transmitir ese conocimiento y ayudar a los demás a abrir su tercer ojo y percibir desde ahí”, expuso.