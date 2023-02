¿Tini mandó indirectas a Sebastián Yatra como Shakira? Las referencias que levantaron sospecha

El 2023 ya ha visto nacer un par de ‘canciones de la venganza’. Todo inició cuando Shakira lanzó una bomba contra Gerard Piqué y Clara Chía con su canción 'BZRP Music Session #53'.

Apenas unas horas después, llegó ‘Flowers’ de Miley Cyrus, que incluyó varias referencias hacia su ex, Liam Hemsworth.

Estos dos temas se volvieron en éxitos y, ¿marcaron tendencia? Tini recién estrenó música y algunos fans parecen haber encontrado las referencias que habría lanzado hacia Sebstián Yatra.

¿En ‘Las Jordans’, Tini lanzó una indirecta para Sebastián Yatra? La letra causó controversia

‘Cupido’ es el primer disco que la argentina lanza tras su separación del colombiano en mayo del 2020, por lo que más de una persona especuló que habría alguna referencia hacia su antigua relación en las canciones.

A finales de enero del 2023, Tini afirmó a ‘El hormiguero’ que este álbum:

“Hila toda una historia forma parte de mi vida y cada canción tiene un significado especial (...) A nivel personal, tiene unas canciones que tengo guardadas desde mucho tiempo y que también cuentan… uno abre el corazón a la hora de hacer música”.



‘Las Jordans’ versa sobre cómo, después de una ruptura amorosa, la joven se encuentra en un mejor lugar y no desea saber nada más sobre su ex.

La estrofa que más llamó la atención de los fans dice:

“¿Quién trae la botella? / To' el mundo preguntando ‘¿quién es ella? / Más dura, más suelta, más bella / Llegaste, pero ella se fue ya, no, no, no (Ey) / No quiero saber si me extrañas (No) / O si te aburrió la de España (No) / Que te vaya bien, pero ahora”.



La española a la que se refiere podría ser la cantante Aitana, con quien Sebastián Yatra ha sido relacionado emocionalmente en fechas recientes.



Hubo quienes señalaron a otra mujer: Clara Galle, quien participó en el video musical de ‘Tacones Rojos’ de Sebastián Yatra, y de quien también se ha especulado que tendría una relación.

Eso sí, el colombiano ha aclarado en más de una ocasión que lo único que compartieron fue cámaras y una amistad.

La canción ‘Te pido’ de Tini también tendría una referencia a Sebastián Yatra, según fans

La segunda pista del disco ya tenía una posible referencia a su ex. Uno de los versos canta:

“Baby, ya no habrá segunda / Yo ya aprendo a la primera / Ya no me preguntes: ¿Tini, dónde estás?”.



De acuerdo con sus fans esta era la manera como Sebastián Yatra la invitaba al escenario en los conciertos que dieron juntos.



Cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas de que los artistas incluyan referencias a sus ex en sus canciones?

También te puede interesar: