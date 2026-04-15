Actriz de ‘Gossip Girl’ es hospitalizada por picadura de araña en México: veneno se extendió en su pierna
La actriz Taylor Momsen dio a conocer el incidente que sufrió durante su visita a México. La estrella fue picada por una araña venenosa por lo que tuvo que ser hospitalizada.
Taylor Momsen, actriz de ‘Gossip Girl’ y ‘El Grinch’ fue hospitalizada de emergencia por la picadura de una araña venenosa durante su visita a México con motivo de la gira de su grupo The Pretty Reckless junto a AC/DC.
La estrella infantil dio a conocer su hospitalización en su cuenta de Instagram, donde compartió fotografías de cómo lucía su pierna tras la picadura.
“Hoy en el hospital, mañana en el espectáculo. Las arañas venenosas no son buenas, pero el espectáculo debe continuar. ¡Nos vemos mañana, Ciudad de México!”, escribió la noche del martes 14 de abril.
Taylor Momsen no dio más detalles sobre su hospitalización de urgencia. Sin embargo, la mañana del 15 de abril informó que todo estaba bajo control y que solo había pasado la noche en el hospital.
“Simplemente pasé la noche en el hospital… gracias a los increíbles médicos que, bueno, ellos saben”, sentenció sin revelar qué tipo de araña pudo haberla picado.
Esta no es la primera vez que Taylor Momsen atraviesa por un problema de salud. En 2024, la cantante fue mordida por un murciélago en Sevilla, España, por lo que tuvo que ser vacunada contra la rabia. El incidente también coincidió con el tour de AC/DC.