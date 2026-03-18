Tamika Chesser Estrella de TV se convierte en mamá en la cárcel tras presuntamente haberle quitado la vida a su pareja La estrella australiana Tamika Chesser se encuentra detenida desde junio de 2025 por ser la principal sospechosa de la muerte de su pareja, quien fue encontrado en macabra circunstancia.

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Tamika Chesser, exparticipante del reality show australiano 'Beauty and the Geek', dio a luz en una institución psiquiátrica de Australia del Sur, donde se encuentra bajo custodia por presuntamente asesinar a su pareja, así lo informó 9News el 16 de marzo.

La mujer, de 34 años, se encontraba embarazada al momento de su arresto en junio de 2025, y el parto ocurrió en un centro que pertenece al sistema penitenciario.

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De acuerdo con reportes de 9News, Chesser está detenida en James Nash House, un hospital forense de salud mental en las afueras de Adelaida, donde permanece bajo una orden de detención por motivos de salud mental.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del padre del bebé y las autoridades reportaron que el bienestar del recién nacido está siendo evaluado por los servicios sociales del estado.

Imagen Tamika Chesser/Instagram

¿Qué hizo Tamika Chesser?

El 19 de junio de 2025 la policía acudió a un apartamento en Port Lincoln, Australia, tras el reporte de un incendio. Al ingresar al inmueble que Chesser compartía con su pareja, Julian Story, de 39 años, los agentes encontraron el cuerpo del hombre "desmembrado y parcialmente calcinado" en el baño.

Los reportes oficiales señalan que la pareja de la modelo habría sido asesinado alrededor del 17 de junio de 2025. Según los documentos, la cabeza de la víctima fue separada del cuerpo durante el desmembramiento y no fue localizada hasta varias semanas después, en una zona de matorrales cercana a Port Lincoln.

Un vecino declaró que vio humo salir del apartamento y tras preguntarle a Chesser qué ocurría, ella habría respondido "nada". El hombre entró al lugar para intentar apagar el fuego, pero encontró "restos humeantes en el baño", por lo que habló de inmediato a los servicios de emergencia.

Tamika Chesser fue encontrada sentada en el patio trasero, en un estado "catatónico y no responsivo", según los reportes policiales.

La mujer fue trasladada a un centro de salud mental y permanece bajo evaluación psiquiátrica, lo que ha retrasado el avance regular del proceso judicial.