Susana Dosamantes también triunfó en Hollywood: así fue su exitosa trayectoria

A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, Paulina Rubio confirmó el deceso de su mamá, a quien llamó “mi ejemplo de vida”.

Asimismo, varios famosos como Mayrín Villanueva y David Zepeda lamentaron el fallecimiento de Susana Dosamantes, quien cosechó una amplia lista de proyectos en cine y televisión.

Susana Dosamantes fue una reconocida actriz mexicana: su trayectoria

La mamá de ‘La chica dorada’ comenzó su carrera en la actuación cuando tenía sólo 16 años. ‘Los recuerdos del porvenir’, ‘Confesiones de una adolescente’ y ‘Remolino de pasiones’ (donde compartió créditos con celebridades como Carlos Piñar, Miguel Palmer y Amparo Rivelles), fueron sólo algunos de sus primeros trabajos.



Al respecto, en una entrevista para ‘El minuto que cambió mi destino’ el 31 de marzo de 2018, Susana narró cómo fue su primera audición para aparecer en la pantalla grande.

“Yo dije, la cola no la puedo hacer porque me voy a tardar todo el día y me van a matar en mi casa y entonces la recepcionista se reía de mí porque yo fui y le dije ‘oiga dígales que si les interesa, pues aquí estoy, pero pues si no ya me voy porque no puedo, no puedo esperarme’ (...) y fíjate que sí me llamaron”, aseveró la artista en ese entonces.

Susana Dosamantes llegó a Hollywood: esta fue la película en la que trabajó

Con el paso del tiempo, la intérprete se fue posicionando como una de las celebridades mexicanas más populares y hasta actuó en la película de Hollywood ‘Río lobo’, que vio la luz en 1970.

En la cinta, dirigida por Howard Hawks, Dosamantes encarnó a María Carmen junto al reconocido John Wayne, quien dio vida a Col. Cord McNally, un hombre que tras la Guerra Civil busca al asesino de su amigo.



Posteriormente, Susana Dosamantes siguió con su trabajo en el séptimo arte y se convirtió en la protagonista del filme ‘Más negro que la noche’ (1975), en donde interpretó a Aurora junto a divas como Lucía Méndez, Helena Rojo, Claudia Islas y Alicia Palacios.

Además, la histrión trabajó en diversas telenovelas como 'Corazón salvaje', 'Eva Luna', 'Corazón apasionado', 'Tres veces Ana', 'El vuelo de Victoria' y 'Amada enemiga', entre muchas otras.

¿Cuál fue la última telenovela de Susana Dosamantes?

Tras una larga trayectoria artística, la famosa personificó a Eva de Montiel en el drama de 2021 ‘Si nos dejan’, donde Mayrín Villanueva, Marcus Ornellas, Alexis Ayala, Isidora Vives y Gabriela Spanic formaron parte del talentoso elenco.

En una charla para el programa ‘Hoy’ el 31 de marzo de 2018, la primera actriz admitió que estaba muy feliz con su personaje.

“La verdad lo estoy disfrutando mucho, se parece mucho a mi mamá y a mi abuelita que son tapatías (...) me encanta el personaje y creo que más que nada ella defiende a su familia y no quiere que se desintegre y en su mentalidad, pues se está desintegrando todo”, afirmó la estrella.

Paulina Rubio, hija de Susana Dosamantes, heredó el talento de la actriz

En 1971, la diva mexicana se convirtió en madre de su primogénita, Paulina Rubio, quien nació como fruto de la relación entre Dosamantes y el español Enrique Rubio. Más tarde, la celebridad dio a luz a su segundo hijo.



‘La chica dorada’ siguió los pasos de su madre en el entretenimiento y formó parte de ‘Timbiriche’; más tarde, se convirtió en solista y con temas como ‘Ni una sola palabra’, ‘Yo soy’ y ‘Ya no me engañas’, se ganó el cariño de sus fans.